Macky sur la jeunesse: « si on ne la forme pas, elle sera une bombe démographique »

Pour la jeunesse africaine, « il est essentiel qu'elle s'enracine davantage dans la réalité du continent, en étant consciente de ses valeurs de civilisation et culturelles », a souligné le président de la République Macky Sall lors de la neuvième édition du Forum International de Paix et de la Sécurité en Afrique. Il a exprimé ses inquiétudes quant à une jeunesse immergée dans un monde connecté dominé par les réseaux sociaux tels que GAFA, Instagram, Facebook et TikTok, où les valeurs traditionnelles semblent se dissoudre.



« Quels sont les legs que nous devons transmettre à nos enfants si nous perdons nos propres valeurs ? », s'est interrogé le Président Sall. Il a pointé du doigt la perte progressive de ces valeurs, en attribuant cette situation à la mondialisation mal maîtrisée qui peut menacer l'identité profonde des Africains. « Quels sont les valeurs que nous avons hérité de nos parents, que nous devons léguer à nos enfants si tout ? Ils sont perdus. Les parents eux-mêmes n'ont plus le temps d'éduquer leurs enfants à la maison, l'école n’a plus également les mêmes moyens qu'auparavant. Auparavant, il y avait un peu la chicotte, on ose plus parce qu’on dit c'est violer les droits de l'homme. Même le policier n'ose pas toucher à une personne, on va dire, violation des droits de l'homme. Donc toutes ces valeurs, nous les avons perdues du fait aujourd'hui à cause d'une mondialisation », a affirmé le chef de l’État.



Malgré son accord pour le progrès et l'ouverture, Macky Sall a insisté sur la nécessité de préserver les valeurs fondamentales. « Il est bon de s'ouvrir, c'est clair moi je suis un homme de progrès, je suis pour l'ouverture, je suis pour l'apprivoisement de la science de tout ce qui peut être moderne, mais il faut rester quand même enraciner dans les valeurs sinon, cette ouverture n'a pas de sens, donc ça c'est un gros problème mondial. (…) Cette jeunesse là elle doit être accompagnée, elle doit être formée, surtout en Afrique ».



En plus de cela, le Président Sall a souligné le besoin impérieux de former cette jeunesse, notamment en Afrique, où une explosion démographique se profile. « Nous aurons une explosion démographique si on ne prend pas le temps vraiment de former cette jeunesse, on va voir notre perte, parce que la progression, elle est exponentielle au même rythme, c'est explosion démographique. Il faut y mettre les moyens qu'il faut dans le secteur de l'éducation, de la formation pour donner des outils à cette jeunesse afin de lui permettre de d´éclore. C'est ma conviction, développer nos pays passe par nécessairement donner une perspective à cette jeunesse et former cette jeunesse, développer des perspectives », a-t-il martelé.



Ainsi, il a encouragé la promotion de l'entrepreneuriat et a appelé à l'accompagnement financier des jeunes. « Tout le monde aspire à être fonctionnaire. On ne peut pas répondre à tous les besoins d'emploi avec une démographie aussi grande, mais il faut leur (la jeunesse) inculquer les valeurs d'entrepreneuriat il faut les accompagner, les financer, c'est que derrière nous essayons de faire avec les partenaires, avec le gouvernement. Mais si on ne forme pas cette jeunesse, c'est plutôt une bombe démocratique qui est devant moi. »