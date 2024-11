Macron félicite Trump et se dit « prêt à travailler ensemble » avec « respect et ambition »

Emmanuel Macron a adressé mercredi ses « félicitations » au « président Donald Trump », se disant « prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années » lors du premier mandat du républicain.





« Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité », a ajouté le président français sur X à l’endroit de celui qui semble en passe de retourner à la tête des Etats-Unis. Emmanuel Macron est le premier dirigeant d’un grand pays occidental à féliciter Donald Trump, juste après qu’il ait revendiqué la victoire dans la course à la Maison Blanche, également annoncée par la chaîne Fox News.