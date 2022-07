Madiambal cite Alioune Tine comme celui qui démarché l’audience Sonko-Embalò, le droit de l’hommiste le dément

Comme tous les actes posés par Ousmane Sonko depuis quelques années, son audience de jeudi avec le Président Bissau/guinéen, Umaro Sissoco Embalò a été commentée par les thuriféraires de Macky Sall, dans le but de le descendre.



C’est l’un parmi les plus zélés des soutiens du Président sénégalais, Madiambal Diagne, qui publie en premier une photo de l’audience entre les deux hommes avec un petit commentaire : « Une audience arrangée par Alioune Tine. Qu'est-ce que cela annonce ? ».

Avant de revenir quelques heures plus tard avec plus de détails: « Un détail tout aussi important: l'audience a été sollicitée par Alioune Tine au nom de Ousmane Sonko et le Président Emballo a préalablement informé son homologue Macky Sall qui lui a indiqué n'y être pas opposé »