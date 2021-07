Mady Touré se démarque encore plus: « je n’ai jamais été d’accord pour un consensus avec Me Augustin Senghor »

« Le seul consensus sur lequel j’ai toujours été d’accord, c’est avec Saër (Seck) et Mbaye Diouf Dia, mais jamais avec Augustin Senghor. Je l’ai dit à Louis Lamotte, ma décision sera le résultat de ma consultation avec ma base et ma famille, mais je continue ma campagne avec mon programme », a déclaré, sur une vidéo publiée sur sa page Facebook, Mady Touré, candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football et non moins président de l’Académie Génération Foot.



Le dirigeant est actuellement en tournée dans sa base de l’intérieur du pays, pour leur rendre compte de la dernière rencontre qui avait réuni tous les candidats et qui avait débouché sur un consensus autour de la reconduction de Augustin Senghor comme président de l’instance dirigeante du football sénégalais. Lequel consensus n’a pas encore l’approbation de Mady Touré.



Ce dernier donne rendez-vous le 30 juillet pour donner son avis sur ledit consensus.