Maintenance du site web de la présidence : Macky Sall payait 55 millions à une entreprise étrangère

Le gouvernement de Macky Sall déboursait annuellement 85 000 euros, soit environ 55 millions de francs CFA, pour la maintenance de l'ancien site web officiel de la présidence. L'information a été révélée par Ousseynou Ly, ministre et porte-parole actuel de la présidence sur le plateau de Seneweb.



Ce contrat, conclu avec une entreprise étrangère, n'a pas été reconduit par l'administration en place. Selon Ousseynou Ly, cette décision explique l'inaccessibilité du site web présidentiel durant les six premiers mois de la nouvelle présidence, entre avril et novembre.



La situation a depuis été rétablie. Cette mesure s'inscrit, selon les autorités, dans une stratégie de rationalisation des dépenses publiques et de promotion de la souveraineté numérique.