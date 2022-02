Mairie de Dakar: Barthélémy Dias veut rassembler toutes les forces pour construire un « Dakar de tous »

La cérémonie d’installation du nouveau maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, a rassemblé toutes les grandes coalitions qui ont eu à disputer les dernières élections départementales et municipales. Ce jeudi, marque donc une étape importante dans la gestion de la ville de Dakar avec l’installation du nouveau maire suivie de la mise en place du bureau municipal qui comprendra bien évidemment plusieurs sensibilités politiques.



Le candidat malheureux, Abdoulaye Diouf Sarr, est naturellement venu prendre part à la cérémonie d’installation et d’élection du bureau municipal de la ville de Dakar en tant que conseiller.



À noter les présences remarquées de Khalifa Sall et de Bamba Fall (maire de la Médina) qui sont serrés la main avec des échanges dont le contenu intrigue plus d’un au lendemain du ralliement du second nommé dans ke camp du pouvoir.



Le maire de la commune de Dakar-Plateau est lui aussi venu, de même que Seydou Guèye, le Dr Malick Diop, le maire réélu de la commune de Hann Bel air, Babacar Mbengue, Palla Samb, maire réélu de Fann/Point-E/Amitié, le Dr Babacar Diop, nouveau maire de la ville de Thiès, Habib Sy, ancien ministre et membre fondateur de la coalition Yewwi Askan Wi.



Lors de son discours, le maire de la ville de Dakar, Barthélémy a précisé qu'il n'est pas élu pour combattre les institutions de l'Etat. Avec la collaboration avec l'Etat la réalisation et avec l'aide de ses prédécesseur, à qui, il ne nie pas leur travail, il va construire un "Dakar binu bokk".