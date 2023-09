Mairie de Rufisque: un conseiller municipal risque 3 mois pour « diffamation »

El Hadji Mamadou S., âgé de 63 ans, travailleur à la mairie de Rufisque est poursuivi pour « collecte et diffusion de données à caractère personnel », par son collègue, Amadou Tidiane N., et risque de rester en détention pendant trois mois. Cette affaire intervient alors qu'El Hadj Mamadou S. avait déjà été condamné à trois ans de prison ferme pour « escroquerie ».



L'affaire a été portée devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, où El Hadj Mamadou S. a comparu hier lundi, pour répondre des accusations de « collecte et diffusion de données à caractère personnel ». Il est apparu lors des débats que le prévenu avait publié la photo du conseiller municipal Amadou Tidiane N. sur sa page Facebook pour dénoncer des allégations de pratiques mafieuses concernant un certain nombre de dossiers gérés par la municipalité de Rufisque. Se sentant diffamé, Amadou Tidiane a décidé de porter l'affaire devant la justice.



Devant le tribunal, le prévenu a expliqué qu'il était un militant du Parti démocratique sénégalais (Pds) et qu'il avait rencontré la partie civile en 1994. « J'ai publié sa photo sur la page "Wakhal sa xalat de la ville de Rufisque". J'ai dénoncé la gestion nébuleuse de la mairie en soutenant que nous avions prôné la rupture », a-t-il déclaré. Il a également souligné que la municipalité avait alloué des fonds pour le pèlerinage à La Mecque, mais que des voyages à Fez avaient été organisés, qualifiant ainsi la partie civile de « voyagiste ».



El Hadji Mamadou S., a révélé qu’en tant que conseiller municipal, il avait saisi l'Inspection générale d'État (Ige) pour dénoncer la gestion du maire. Toutefois, il a nié avoir collecté illégalement des données à caractère personnel, affirmant que c'était le plaignant lui-même qui lui avait envoyé ses photos pour publication.



Les avocats de la partie civile ont informé que la publication de l’accusé avait eu un impact sur l'activité commerciale de la partie civile, qui est un militant de "Taxawou Sénégal". Ils ont demandé 50 millions de francs CFA à titre de dédommagement, relate Rewmi Quotidien.



Le verdict sera rendu le 2 octobre prochain.