Makhtar Cissé trouve le débat sur la succession de Macky « malsain »

Souvent cité parmi les successeurs potentiels de Macky Sall au Palais, le ministre l’Energie et du Pétrole Mouhamadou Makhtar Cissé trouve le débat sur la succession de l’actuel président inapproprié et inélégant.



Interrogé sur le sujet par le journaliste Mamoudou Ibra Kane, il a été catégorique dans sa réponse. « Non, ce débat ne m’inspire pas. Et, il ne peut pas m’inspirer », a-t-il répondu avant de poursuivre: « La question de la succession du Président Macky Sall ne doit pas se poser, en tout cas, pas au sein du gouvernement. Elle ne doit pas aussi se poser au sein de la majorité qui gouverne », a-t-il déclaré.



Selon lui, les enjeux du moment se trouvent ailleurs. « On veut en permanence amener les Sénégalais à des débats de carrière, de personne, alors qu’il faudrait avoir la perspective du pays et de son avenir », a-t-il déclaré sur le plateau de l’émission Jury Du Dimanche de i-Radio.