Mali: 25 soldats tués et 17 terroristes abatus lors d'une opération de sécurisation

En vue de mieux traquer les terroristes le long de la frontière, le Mali et le Niger ont monté une opération bilatérale dénommée TONGO TONGO. Dans le cadre de cette opération une patrouille FAMa a été attaquée ce lundi 18 novembre 2019 à Tabankort dans la région de Gao.



Au cours de cet accrochage les FAMa déplorent 24 morts, 29 blessés et des dégâts matériels. Côté ennemi l’on dénombre 17 terroristes tués, une centaine de suspects appréhendés entre les mains des forces nigériennes à Tiloa et 70 motos détruites, informe un communiqué de l'armée malienne.