Mali : le journaliste français Olivier Dubois retenu en otage pendant sept mois

Cela fait maintenant sept mois que, ce lundi 8 novembre, le journaliste français Olivier Dubois est détenu au Mali. Dernier otage français au monde, le journaliste a été enlevé le 8 avril à Gao, où il était allé faire un reportage.



Olivier Dubois a depuis figuré dans une vidéo expliquant qu’il est détenu par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, le Jnim, dirigé par Iyad Ag Ghaly. Les autorités françaises assurent être pleinement mobilisées pour sa libération, et les autorités de transition maliennes ont même déclaré que des pourparlers avaient commencé. Mais à ce stade, et depuis la fameuse vidéo diffusée début mai, aucune nouvelle de notre confrère.



Comme tous les 8 du mois depuis son enlèvement, RFI ouvre son antenne à la famille d’Olivier Dubois, en espérant, comme d’anciens otages ont pu en témoigner avant lui, qu’il pourra entendre ces messages où qu’il soit…



Ce lundi, son père André-Georges Dubois, puis sa compagne et ses enfants, lui adressent un message, au micro de David Baché, de la rédaction africaine.