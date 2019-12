Malick Noel Seck sur l’arrestation de Guy Marius Sagna: « ce n’est pas un emprisonnement arbitraire »

Contrairement à ce que pensent d’autres personnes, Malick Noel Seck, ancien camarade de lutte de Guy Marius Sagan estime que l’arrestation suivie de l’emprisonnement du célèbre activiste sénégalais n’est arbitraire. Pour lui, Guy savait qu’il allait être emprisonné, car il l’aurait cherché.



« Guy Marius Sagna, je ne lui souhaite pas la prison. C’est un ancien camarade de lutte. Je connais très bien les conditions d’incarcération pour avoir fait de nombreuses prisons au Sénégal. Donc je lui souhaite à lui et à tout ces camarades que Dieu fasse qu’ils rejoignent le plus vite leurs foyers », a-t-il commenté d’emblée.



« La prison fait partie d’une stratégie de l’opposition. Car elle peut cristalliser le combat. Il savait très bien qu’il allait en prison. En 2008, je me suis fait attraper devant l’Assemblée nationale. Le policier m’a dit donner tes flyers et monte dans la voiture. Je l’ai fait. J’ai eu un jugement et j’ai été acquitté », a rappelé M. Seck



Parlant de Guy Marius Sagna, il estime que venir manifester devant le Palais et qu’on te demande d’arrêter, tu t’empoignes avec un Garde rouge, tu sais clairement que tu vas être arrêté. C’est ça le but. Ce n’est pas une arrestation arbitraire, selon lui. Néanmoins, Malick Noel Seck a appelé le juge à être clément, car il n’y a pas eu de mort d’homme.



L'activiste Guy Marius Sagna ainsi que sept (7) autres personnes ont été placés sous mandat de dépôt par le Doyen des juges mercredi 4 décembre 2019. Ils ont été arrêtés le vendredi 29 novembre 2019, à la suite d’une marche non-autorisée contre la hausse du prix de l’électricité, devant le Palais.