Invité à l’émission Jury Du Dimanche, Mamadou Diop « Decroix » n’a pas fait dans la langue de bois, en ce qui concerne le niveau de l’enseignement au Sénégal. Pour lui, la maîtrise de la langue d’apprentissage est un gros problème pour les élèves.

« si je prends l’éducation, on a parlé de la qualité de l’enseignement. On ne peut pas avoir une qualité de l’enseignement si on n’a pas la qualité de l’enseignant. On enseigne dans quelle langue ? On enseigne en français. Aujourd’hui, ceux qui enseignent, je suis désolé, ne maîtrisent pas le français. Comment pouvez-vous enseigner dans une langue que vous ne maitrisez pas ? Pour l’école, c’est la maîtrise de la langue d’apprentissage dans laquelle on enseigne qui est un problème », souligne-t-il.



Selon le Secrétaire général de AJ/PADS d’ajouter sur les ondes de iRadio: « il faut qu’on change la vision qu’on a de l’université. Partout, les gens réclament leur université. Ils ont raison. Par contre, si on réinvente l’université, on (pourra) avoir des universités dans toutes les régions, avec des démembrements dans les différents départements, des universités qui correspondent aux réalités locales pour développer les potentialités des différentes régions. »