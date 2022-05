Mamadou Diop Decroix: « ​Un pays qui vote depuis plus de 100 ans ne peut pas se permettre de vivre des situations aussi saugrenues »

Le leader du parti And Jef/Pads a réagi à la polémique du moment sur les irrégularités qui entachent les listes des différentes coalitions pour les Législatives du 31 juillet 2022. Membre de la coalition Sopi Doxaliin, Mamadou Diop Decroix affirme qu’ « il reste constant que le type de contentieux électoraux auquel nous assistons et qui empestent l´atmosphère sociale après avoir empoisonné le monde politique à la veille de chaque élection, doit absolument connaître un terme ».



Selon lui, « Un pays qui vote depuis plus de 100 ans ne peut pas se permettre, au 21ème siècle de vivre des situations aussi saugrenues ».



Decroix pense que « seul un retour à des règles consensuelles en matière électorale peut nous éloigner du désordre. Notre parti, tout en partageant le principe d´une régulation du système des candidatures à toutes élections pour se prémunir des candidatures fantaisistes, s´est très tôt démarqué des procédures de dévoiement de ce principe et des préoccupations d´assainissement démocratique qui doivent l’encadrer ».



Il rappelle que les problèmes notés aujourd’hui expliquent pourquoi il était impliqué fortement dans les manifestations contre le parrainage en 2018 qui lui a valu une arrestation et une détention, aux côtés d´autres leaders de l’opposition, dans les locaux du commissariat central.



« Le système de parrainage exige des candidats, partis ou coalitions, la collecte de 34580 à 55327 parrains sans doublons et sans erreurs matérielles de saisie. Et, tout ceci dans des délais brefs. Dans de telles conditions, sauf à disposer d´une expertise haut de gamme et en quantité, ce défi s’avère titanesque. Nous avons, en ce qui nous concerne rassembler plus de 70000 parrains au prix de mille et un sacrifices mais qui, à l´arrivée, ne permettent pas de valider la liste pour des raisons totalement irrationnelles », déplore Mamadou Diop « Décroix ».