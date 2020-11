Mamadou Diop Decroix réitère son appartenance à une "opposition ferme et résolue"

Le secrétaire général d’AJ/PADS, Mamadou Diop Decroix s’est adressé à la nation sénégalaise à travers une conférence de presse, ce vendredi pour donner l’échiquier politique de son parti. Après la nomination de Idrissa Seck comme président du Conseil économique social et environnemental (CESE), en remplacement de Aminata Touré, Diop Decroix a donné sa lecture de ces changements. Il déclare qu’ils sont dans une "opposition ferme et résolue".



« Le président de la République Macky Sall a cru devoir changer son gouvernement et dans le même temps, nommé un nouveau président du Conseil économique social et environnemental en la personne de Idrissa Seck. Notre parti a pris le temps qu’il faut pour analyser ce changement afin de pouvoir donner sa lecture pour indiquer à l’opinion publique nationale la nouvelle posture de notre parti sur l’échiquier politique. Nous avions alors dit, après avoir félicité celui que les Sénégalais avaient élu, que nous étions désormais dans une opposition ferme et résolue au nouveau régime. Depuis mars 2012 nous nous en tenons fermement à cette position », a déclaré Mamadou Diop Decroix.



Se voulant plus clair, le secrétaire général d’AJ/PADS précise : « Aujourd’hui encore, And-Jëf/Pads n’a pas changé de ligne. Nous ne sommes ni dans des logiques ni dans des dynamiques de participer à la gouvernance du président de la République. Le bilan des huit ans de Macky Sall montre amplement que ni ses orientations, ni ses politiques, ni la qualité de sa gouvernance n’ont été des bases fiables pour conduire le pays à un mieux-être », dit-il.