Mamadou Thiam de la Présidence invite Pape Alé Niang à un « débat contradictoire »

Membre de la Cellule de Communication de la Présidence, Mamadou Thiam lance un défi au journaliste et chroniqueur Pape Alé Niang, qui a présenté samedi dernier son ouvrage sur la gestion du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD).

« J’invite mon ami Pape Alé Niang à un débat contradictoire sur son livre. En espérant qu’il ne préfère un monologue ou One-Man-Show », a-t-il publié sur son statut WhatsApp ce mercredi 05 février 2020.



Contacté en privé par PressAfrik, l’ancien chroniqueur de Week-end Magazine (qui ne paraît plus), de préciser: « Je ne l’invite pas es qualité d’agent à la Présidence. Je l’invite es qualité d’intellectuel, d’essayiste et d’homme politique ».



Ce qui est sûr, c’est que le message arrivera aux yeux du concerné.