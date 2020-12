Le vice-président de l’ONG Jamra Mame Makhtar Gueye, annonce avoir été signalé aux autorités françaises, par les Lobbys LGBT, après SERIGNE MODOU LÔ NGABOU, leader du Mouvement religieux SAFINATOUL AMANE.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, Jamra informe que « Dans un communiqué de presse, en date du 29 novembre 2020, les lobbies LGBT français, qui qualifient Serigne Modou Lô Ngabou et Mame Mactar Guèye de «dirigeants extrémistes religieux», tout en les comparant aux «terroristes de Daesch ou de Al-Quaîda», ne demandent pas moins au ministre de l'Intérieur français que le chef de la «milice religieuse extrémiste de Touba», Serigne Modou Lô Ngabou, leader de SAFINATOUL AMANE, ainsi que le vice-président de JAMRA, qu'ils considèrent comme «sa vitrine associative», Mame Mactar Guèye, «fassent l'objet d'un signalement aux fins de leur non-admission au système d'information Schengen ».



Aussi, ajoute Jamra, « LGBT-France demande au ministre de l'Intérieur de France de «veiller personnellement à ce que Serigne Modou Lô Ngabou et son soutien public Mame Mactar Guèye fassent l'objet d'une INTERDICTION administrative du territoire, considérant que leur présence en France constituerait une MENACE GRAVE POUR L'ORDRE PUBLIC ET LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ».