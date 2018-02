Mame Yacine Keita-Sunu Enterprise : «Nous voulons faire inscrire 20 000 entreprises d’ici 2020»

Les entreprises disposent désormais d’un moyen pour optimiser leur visibilité avec le lancement, mardi, de Sunu Entreprise. Plateforme qui, selon le Directeur général de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), une opportunité qu’elles doivent exploiter au maximum pour se positionner.

En effet, Dr Malick Diop qui a présidé la cérémonie de lancement a lancé un appel aux entreprises car, le référencement est primordial dans «le développement des relations d’affaire et dans l’exportation», a-t-il dit.



Ses propos sont confirmés par Dr Thiendou Niang, patron du cabinet Afrique Communication qui a lancé le projet. «En lançant la Plateforme, nous avons voulu apporter des solutions à la faiblesse de la présence des entreprises sur Internet et à l’absence d’un dispositif de facilitation de leurs transactions avec les clients et fournisseurs en ligne».



Et, ajoute-t-il, «le référencement des entreprises permet l’amélioration du niveau de leur positionnement dans les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, et l’augmentation du nombre de demandes d’information sur leurs produits, et de contacts de clients ou de partenaires».



Pour Yacine Keita, chargée de la plateforme, le défi c’est d’arriver à enregistrer 5000 entreprises d’ici fin 2018 et 20 000 entreprises à l’horizon 2020.



Selon elle, cette plateforme constitue une véritable opportunité pour les entreprises sénégalaises et ce, quelle que soit leur taille. Elle en veut pour exemple, le volet «Village artisanal virtuel » qui donne la possibilité aux artisans de se faire connaitre, et de vulgariser leurs produits.