Mamour Cissé lâche Macky: "Il a créé un monstre politique qu'il ne peut plus contrôler... rester Président plus de 10 ans c'est..."

Jadis proche du président de la République, le leader de PSD Jant Bi Mamour Cissé ne cautionne plus la trajectoire politique du pays depuis quelque temps sous l’ère Macky Sall. Tiré de son mutisme par le journal Le Témoin,, il s’est désolé de la façon de faire la politique de certains acteurs de l’opposition comme au sein du pouvoir. Ceux- ci, selon M. Cissé, sont animés par des intérêts crypto-personnels et non de servir les populations. Sur la probable 3e candidature, le désormais ex-allié du chef de l'Etat affirme que vouloir continuer après avoir fait plus de 10 ans au pouvoir, c'est abuser de la confiance du peuple, qui est le seul à décider.



"Une troisième candidature de Macky Sall ? Non, je ne pense pas ! Parce qu’à mon avis, le Président de la République a fait preuve de grand respect à l’égard de son peuple. Car, au lieu de l’installer dans le doute, il lui a indiqué, très tôt et sans ambages les yeux dans les yeux, qu’une fois réélu en 2019, ce serait son second et dernier mandat. Et mieux encore, parce que les paroles s’envolent et que les écrits restent. Il l’a consigné noir sur blanc dans son livre «LE SÉNÉGAL AU CŒUR» ! C’est la raison pour laquelle je ne comprends pas toute cette agitation. Je suis persuadé que si le Président semble garder le silence sur cette question, c’est qu’il considère qu’il s’est déjà publiquement et très clairement prononcé sur cette affaire ! En définitive, je suis convaincu que le président Macky Sall ne se présentera pas une troisième fois. Au demeurant, dans ce monde moderne où nous vivons, rester Président plus de 10 ans et vouloir en redemander, c’est vraiment tirer un peu trop sur la corde tout en oubliant que c’est le peuple qui tient l’autre bout de cette même corde", a-t-il fait savoir dans un large entretien avec Le Témoin.



Mamour Cissé est revenu sur l'ascension de Ousmane Sonko en accusant Macky Sall de l'avoir promu. "Le pouvoir de Macky Sall a créé de toute pièce un monstre politique (Ndlr : Ousmane Sonko) qu’il ne peut plus contrôler et qui dévore les fils de ce pays dans la force de l’âge", a-t-il confié à nos confrères.