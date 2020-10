Mansour Faye ravale son arrogance: « J’ai l’obligation de me soumettre à tous les organes de contrôle habilités »

Après avoir déclaré dimanche dernier, sur le plateau du Grand Jury de la Rfm, qu'il n'avait de compte à rendre à personne si ce n'est au chef de l'Etat, concernant sa gestion de la distribution de l'Aide alimentaire d'urgence et qu'il ne répondrait pas à une convocation de l'OFNAC, le ministre du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale a mis de l'eau dans son vin ce vendredi.

Face aux journalistes pour apporter une réponse à la sortie "virulente" de Sonko (ce dernier l'a traité de plus grand menteur sénégalais de tous ls temps), Mansour Faye a fait une petite parenthèse sur son devoir de se soumettre aux corps de contrôle de l'Etat, en tant que ministre. "L'agent de l'Etat que je suis a l'obligation de se soumettre à tous, TOUS en majuscule, les organes de contrôle habilités et compétents à contrôler le travail qui m'a été confié", a-t-il déclaré. Regardez !