Marché électropompes d1,8 milliard: la SAHE sort de son mutisme et mouille l’ADM

L’affaire a des allures de gros scandale et fait grand bruit dans hautes sphères du régime après les informations parues dans la presse ces dernières 48 heures. Sur un marché de 1,8 milliard Fcfa gagné, la Société africaine d’hydraulique et d’électrique (SAHE) n’a pu livrer que deux électropompes dans un piteux état, si l’on en croit à nos confrères de Libération. Le matériel était destiné à débarrasser les populations des quartiers inondés de Keur Massar de l’emprise des eaux de pluies.



Dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, la société en cause se dédouane et semble rejeter la responsabilité sur l’ADM (Agence de développement municipal) que dirige Cheikh Issa Sall.



Le document souligne que la SAHE n’a jusqu’ici encaissé qu’un chèque de 311 millions sur le marché de 1,5 milliard le 12 août dernier. Qu’elle a préfinancé l’ensemble du matériel pour que l’ADM puisse réceptionner 27 électropompes et leur coffret électrique le 21 août passé.