Marché gré à gré : Aser au cœur d’un scandale de plus de 91 milliards FCFA

Le marché est la livraison d’équipements et de réalisation de service pour l’électrification de localités du Sénégal, d’un montant de 91,833 milliards FCFA. Ce marché, gagné par un nommé Seydou Kane, qui avait une proximité avec le régime sortant, a été approuvé en pleine période électorale.



Le contrat avec AEE Power, qui est un entrepreneur EPC panafricain et développeur énergétique, spécialisé en infrastructures énergétiques en Afrique subsaharienne, a été finalement résilié pour des faits assez graves. Il a été constaté des irrégularités dans la constitution de la société AEE Power, constitutive d’infractions pénales.





Selon le journal « Libération », le Sénégalo-malien Seydou Kane, a été arrêté à son arrivée à l'aéroport Charles-de-Gaulle (France) pour interrogatoire au siège de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclclif).



Au moment de son arrestation, poursuit le journal, Seydou Kane avait brandi trois passeports diplomatiques sénégalais, maliens et gabonais. Il a été entendu, sous le régime de la garde à vue, sur un contrat de 7 millions d'euros passé entre le ministère de l'Intérieur gabonais et la société française Mark.





Seydou Kane condamné à payer 500 000 euros



Tout avait commencé avec un signalement de Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy. Les renseignements financiers avaient été intrigués par un virement de 300.000 euros effectué par la société Mark en faveur d'une autre structure basée à Monaco du nom de Citp. Il se trouvait que cette entité était gérée par le sénégalo-malien, Seydou Kane, un intime de Maixent Accrombessi.



D’après Libération, deux millions d'euros seront encore virés à une autre structure, Aikm, basée au Bénin et dont le propriétaire n'est autre que celui qui était directeur de cabinet du Président gabonais.



Pour les enquêteurs, ces virements n'étaient rien d'autres que des pots-de-vin versés par l'entreprise française pour graisser le directeur de cabinet d'Ali Bongo. Le 5 juin 2024, Seydou Kane a été condamné au paiement de la somme de 500 000 euros, dont 200 000 avec sursis. Ce, à la suite d'un plaider-coupable baptisé par la loi française Comparution sur une reconnaissance préalable de culpabilité (Crpc).



Seydou Kane, à travers Intermaq Sénégal qui a capté, en 2023, le marché d'acquisition de matériels agricoles pour un montant de 85 milliards de F CFA. Un marché exécuté dans la plus grande discrétion sans tambour ni trompette, rapporte Libération.



Dans ce cadre, AEE Power EPC a signé avec AEE Power Sénégal, monté par Seydou Kane, un contrat intitulé « contrat de prestations de services et de fournitures de poteaux électriques » dans lequel il était convenu que AEE Power Sénégal intervienne à titre de mandataire et prestataire autonome de AEE Power EPC, informe Libération.