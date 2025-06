Marie de Ziguinchor : le régisseur municipal arrêté pour détournement présumé de plus de 27 millions de F Cfa

L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a finalisé son enquête concernant un présumé scandale financier au sein de la perception municipale de Ziguinchor (sud). Hier mercredi, le régisseur municipal, Yaya Mansaly, en poste depuis 2018, a été arrêté par la Section de Recherches de la gendarmerie locale. Il est accusé d’avoir détourné plus de 27 millions de F CFA de fonds publics.



Cette affaire a été révélée par des membres de Frapp du Sud, qui avaient dénoncé des irrégularités dans la gestion de la municipalité sous l’actuel maire, Djibril Sonko. Selon des sources du journal L'Observateur, "d’autres personnes impliquées dans ce présumé scandale financier seraient dans le viseur des hommes en bleu et pourraient être convoquées dans les prochains jours".