Marine nationale : Président Diomaye salue l'acquisition du nouveau patrouilleur "le Cayo"

Selon un communiqué de la présidence, le Président de la République a présidé ce matin la cérémonie de baptême du patrouilleur « Le Cayor ». Dont l'acquisition marque "une étape clé dans le renforcement des capacités de notre marine nationale" a fait savoir Président Diomaye Faye. "Ce navire de dernière génération", d'après la source "est doté des technologies les plus récentes pour relever les défis sécuritaires actuels".



Sur les lieux, le chef de l’État a félicité chaleureusement la marine nationale et l'ensemble des forces armées sénégalaises pour leur engagement exemplaire et leur professionnalisme. Pour le Président Diomaye, c'est grâce à leur dévouement que "le Sénégal peut faire face à des menaces telles que la pêche illicite, l’immigration irrégulière, et garantir la sécurité de nos ressources halieutiques, ainsi que de nos installations pétrolières et gazières offshore".



Dans son adresse, le président de la République a fait part de l'importance de l'acquisition de ce patrouilleur. Selon ses propos, le nouveau patrouilleur incarne la volonté du Sénégal de protéger ses intérêts vitaux et d'affirmer sa souveraineté sur ses eaux. "La marine nationale, avec son courage et sa détermination, reste la sentinelle de notre souveraineté maritime. Ensemble, bâtissons un Sénégal souverain, plus sûr et résolument tourné vers l'avenir", a conclu le président Diomaye.