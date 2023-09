Maroc: deux jours après un séisme meurtrier, quelle est la situation?

Le Maroc a annoncé ce 10 septembre 2023 avoir accepté l'aide de quatre pays, après le puissant séisme qui l'a frappé dans la nuit du 8 au 9 septembre : l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis.



Sur place, les secouristes ont accéléré leurs recherches pour tenter de retrouver des survivants coincés sous les décombres de villages rasés par un puissant séisme qui a fait plus de 2 100 morts au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech.



Le tremblement de terre survenu tard vendredi soir, de magnitude 7 selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (6,8 selon le service sismologique américain), est le plus puissant à avoir jamais été mesuré dans le pays.



Plus de 48 h après cette catastrophe naturelle, RFI fait le point sur la situation avec une édition spéciale présentée par Andréane Meslard : quelle est la situation sur place, notamment dans les territoires les plus isolés ? Comment s’organise la solidarité, l’entraide et les soins ? Comment décrypter l’aspect politique et diplomatique de ce drame ?