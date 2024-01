Matam : « l’Etat a mis en place des mécanismes contre l’émigration irrégulière », (Moussa Bocar Thiam)

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Moussa Bocar Thiam, a annoncé que l’État du Sénégal a mis en place des mécanismes dans la région de Matam pour dissuader les jeunes de se lancer dans l'émigration irrégulière. Lors d'un forum sur l'émigration clandestine à Ourossogui, il a souligné les actions du gouvernement, telles que la DER/FJ, les financements aux entrepreneures et aux acteurs culturels, offrant des solutions et des perspectives aux jeunes de la région.



En plus de cela, M. Thiam, également maire de Ourossogui, a rappelé l'existence de perspectives dans la région, mentionnant le Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socioéconomique des jeunes, ainsi que d'autres projets facilitant l'insertion des jeunes.



En outre, il a regretté le manque d'information, attribuant cela à une « paresse des jeunes à aller » la rechercher. Selon Aps, le ministre a ainsi rappelé « l'importance de mettre en place des structures pour encourager les jeunes à s'informer sur les projets gouvernementaux ». Il a insisté sur le rôle clé de l'éducation et de la sensibilisation.



Le forum, qui marque le début du Festival culturel de Ourossogui, s'est déroulé en présence du préfet du département de Matam, Souleymane Ndiaye. Le programme du festival comprend diverses activités culturelles, dont un concert avec le rappeur Ngaka Blindé et le leader du Daandé leñol, Baba Mall, ainsi que des prestations des différentes communautés ethniques établies à Ourossogui.