Matam-​Réhabilitation de la route du Dandé Mayo : le ministre du Transport Oumar Youm rassure les populations

Au moment ou l’état de dégradation et les travaux de réalisation de la route national n°2 était sur tout les lèvres, le ministre des Infrastructures a effectué un déplacement sur le terrain pour y voir plus clair. Après s’être rendu à la déviation du pont à hauteur de Sinthou Garba, Oumar Youm a présidé une réunion spéciale à la gouvernance de Matam.



« Il y a 12 mois que les équipes de l'entreprise en collaboration avec l’Ageroute ont très rapidement réagi. Rétablir et reconstituer cette digue qui est aujourd’hui, un ouvrage solide de rétention des eaux qui permet de traverser l’hivernage sans beaucoup de difficulté en attendant la réception de ce pont de Sinthou Garba qui est réalisé à presque 95 %. La réception est attendue en octobre 2019. Les équipes sont là, et j’ai demandé à l’Ageroute de constituer avec l’entreprise une équipe de veille en permanence pour qu'à chaque fois qu’il y à la pluie, que l’équipe se déplace sur le terrain pour apporter des solutions », a déclaré le ministre.



Interpellé sur l’enclavement du Dandé Mayo, le ministre des Transports, apporte la bonne nouvelle : « Dès la semaine prochaine, une équipe du ministère ainsi que les équipes régionales seront ici pour reprendre le tracé sur un linéaire à priori de 180 km pour complètement désenclaver le Dandé Mayo, mais aussi regarder les pistes avec les élus, identifier les points de connexion. Ce qui nous permettez en octobre de venir avec un prêt du projet de désenclavement », rapporte la RFM.