Match Burnley vs Liverpool: Sadio Mané ouvre le score et est remplacé par Fiminho

L’international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané a ouvert le score. Liverpool mène ainsi par 1 but à 0, après le but de Mané, depuis la 61ème minutes. Après son but, Sadio Mané est remplacé par le Brésilien Firminho à la 72 minute. Burnley va égaliser à la 87 minute par l'entremise de Johann Gudmundson avant que Liverpool ne reprenne l'avantage après le but Klavan à la 94ème minute.

Pour rappel, ni Mouhammed Salah ni Coutinho ne sont dans la feuille de match.