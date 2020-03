Mauvaise exploitation de la​ Falémé : les populations de Kidira, Saraya, Goudiry et de Bakel, dans la rue ce dimanche

Les populations de Kidira, Saraya, Goudiry et de Bakel, dans le Sénégal oriental, ont fortement investi les rues ce dimanche. Elles ont tenu un grand meeting avant d’entamer une marche pour dénoncer la détérioration à un rythme insoupçonnée de la Falémé, un affluent du fleuve Sénégal qui prend sa source dans la partie nord du Fouta-Djalon, à une altitude de 800m, les mauvaises exploitations de l’orpaillage et de l’exploitation des mines.



Lors de sa prise de parole, le maire de Kidira, Demba Thiam a déclaré qu’il va falloir beaucoup de volonté politique de la part des autorités des pays qui gèrent en commun les cours d’eau.



Les manifestants demandent entre autres, un "déguerpissement des sites dans les meilleurs délais et sans ménagement", ce, disent-ils, pour éviter les foyers de tension entre orpailleurs et les populations autochtones qui n’ont plus d’eau à boire ni de terres à cultiver, rapport Sud Fm.



Une forte délégation venue du Mali, représentée par le premier adjoint au maire de Ndjibolé, a participé à la manifestation.