Mauvaises conditions de vie des travailleurs de la justice : Le Syjust accuse les ministres Ismaila Madior Fall et Amadou Ba

Le Syndicat des travailleurs de la Justice (Sytjust) a tenu ce mercredi 12 décembre 2018, une marche pacifique de la Place de la nation au rond-point de la Rts. Une manifestation qui a permis aux robes noires d’étaler les maux de la Justice et d’assommer leur ministre tutelle Ismaila Madior Fall et celui de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba.



Face à la presse, le secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la justice El Haj Aly Boun Malick Diop, porte-parole du jour, a pris à témoin l’opinion publique de leur situation . «Les travailleurs du service de la justice sont des marginaux du ministre de la Justice. Ils sont victimes d’un mauvais plan de carrière. Ils souffrent de mauvaises rémunérations. Et cela dit que nos préoccupations les plus sérieuses ne sont pas prises en compte par notre ministre tutelle », tonne t-il.



Las du mutisme du Garde des Sceaux Ismaîla Madior Fall, le Sytjust est décidé à prendre en main son destin et de se battre pour l’amélioration des conditions d’existence et de la préservation de la dignité de ses membres, comme indiqué par monsieur Diop.



«Des négociations se sont tenues le 5 avril dernier avec le Président de la République et aujourd’hui, huit (8) mois se sont écoulés et jusqu’à présent aucun fantôme de matérialisation des engagements auxquels avait souscrits le chef de l’Etat. Aujourd’hui une loi de finance a été votée à l’Assemblée nationale. Les dépenses ont été prévues, mais jusqu'à présent rien n’est fait. Parce que il y’a quelques part une main invisible animée par un esprit tordu qui nous empêche de profiter de cette volonté du président de la République et ce n’est autre que la main du Garde des Sceaux et ses collaborateurs qui sont animés d’une certaine méchanceté corporatives », lâche t-il.



"Notre espoir pour une vie meilleure est hypothéqué pour la simple raison que les 5. 199.000.000 qui avait été inscrit aux dépenses du personnel ont été torpillés par le ministre de la Justice, qui est allé voir le Président pour lui dire que ça fait trop d’argent pour les travailleurs de la justice", accuse t-il.



Il y’à aussi lieu de fustiger l’attitude du ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, parce que pour un début d’exécution du protocole d’accord qui avait été signé le 17 août, le ministre a ordonné le retrait de la mise en solde qui a été effectuée. Ainsi le SYTJUST exige le paiement des indemnités conformément aux termes des accords au ministre des Finances.