Mauvaises prestations des « Lions »: Sadio Mané accuse la CAF

Si les « Lions » du Sénégal n’ont pas montré de bonnes choses en deux sorties dans cette Coupe d’Afrique des Nations qui se joue actuellement au Cameroun, c’est parce que la CAF a décidé de les programmer deux fois de suite à 13 heures. C’est ce que semble dire le meneur de jeu de l’équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané, pour expliquer leurs mauvaises prestations face au Zimbabwé et à la Guinée.



« Ce n’est pas du tout évident et je pense que c’est malheureux, il faut le reconnaître, de jouer deux fois de suite à 13 heures. Et il y a des équipes qui n’ont jamais joué à cette heure. Comment vous voulez… Ce n’est même pas équitable. Franchement, c’était pas du tout évident et on n’est pas content. En plus le terrain était sec, il n’y avait pas d’eau », a pesté Sadio Mané au micro des journalistes sénégalais présents à Bafoussam, à la fin du match contre la Guinée.