Mayoro Faye, chargé de Com’ au Pds : « Ousmane Ngom ne sera reçu ni par Me Wade ni par Karim « 

L’ancien ministre de l’Intérieur Ousmane Ngom se serait rendu à Doha pour entamer une médiation entre Me Abdoulaye Wade et l’actuel président de la République Macky Sall.

Sans démentir l’annonce de ce voyage, le chargé de communication au Parti démocratique sénégalais (Pds) Mayoro Faye assure que Ousmane Ngom ne sera pas reçu par le « Pape du Sopi » ni par son fils.

« Je ne confirme ni n’infirme un voyage de Me Ousmane Ngom à Doha. Par contre, j’affirme avec force qu’il ne sera reçu ni par le Secrétaire Général National du Pds Me Abdoulaye Wade, ni par le candidat du peuple Karim Wade. Maintenant tout citoyen est libre de se rendre à n’importe quel coin du monde, s’il le souhaite », a écrit monsieur Faye sur sa page Facebook.