Mbacké: Cheikh Bara Dolly Mbacké annonce un remplacement Abdoulaye Niane transhumant

Cheikh Mbacké Bara Dolly et Abdoulaye Niane investi sur la liste proportionnelle de Wallu Sénégal ne vont pas siéger à l’Assemblée nationale si jamais ils passent. Une déclaration faite par Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké. Face à la presse, la tête départementale de Wallu en Mbacké annonce qu’il va ester en justice.



« Les gens qui ont été investies M. Mbacké (démissionnaire de Wallu pour rejoindre BBY avant les élections, ndlr) et M. Niane, qui ont trahi les gens, qui ont trahi la volonté de Wallu Sénégal, comme l'a si bien dit notre tête de liste, les décisions qui seront prises seront appliquées. Le Département de Mbacké a décidé de choisir ses propres députés pour défendre l’intérêt du département au niveau de l’hémicycle. Cette troisième législature doit faire l’objet de rupture de changement de changement d’engagement de détermination mais surtout de faire de sorte que la commune de Mbacké de Touba et toutes les autres communes et départements puissent bénéficier du budget de l’Etat du Sénégal », a déclaré la tête de liste départementale de Wallu en Mbacké sur Walf Fm