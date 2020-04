Mbacké Khéwar: en quarantaine depuis le 12 avril, la famille d'un cas positifs de Covid-19 souffre de faim

Décidément ! les autorités sanitaires sont débordées à Touba. Pour cause, les centres et hôtels de confinement sont pleins au point que des personnes suspectes au Covid-19 sont obligées d’être consignées dans leurs propres concessions. Des concessions devant lesquelles des policiers montent la garde pour le respect strict de la durée de mise en quarantaine. comme ce fut le cas de la maison d’un vieux commerçant testé positif et évacué à Dakar. Dans sa maison située à Mbacké Khéwar (Touba), les 41 membres de la famille y sont été confinés depuis le 12 avril dernier. Et depuis cette date, la famille souffre le martyre.



Un des enfants du vieux s’est confié au jpournal Le Témoin quotidien en ces termes : « non seulement, on ne mange plus à notre faim mais encore le voisinage nous a fui. Aux premiers jours du confinement, les agents du ministère de la Santé nous avaient donné un sac de riz et une somme de 20.000 francs pour une famille de 41 personnes. Heureusement que quelques notables et des personnes de bonne volonté ont organisé une quête pour venir à notre secours. N’eussent été ces actions humanitaires, certains membres de la famille allaient se suicider » a déploré notre interlocuteur.



Selon lui, il a fallu que des voix s’élèvent pour les autorités du Covid-19 reviennent à la charge alimentaire. « Avant-hier, elles nous ont remis des sacs de riz et une petite somme d’argent pour le reste des quatre jours de confinement » ajoute-t-il tout en fustigeant le dispositif de quarantaine synonyme à ses yeux d’un établissement carcéral. « Ici où nous sommes à Mbacké Khéwar, il ne reste que des miradors pour que la maison devienne une prison digne de ce nom » s’est-il emporté.