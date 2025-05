Mbao : deux individus arrêtés, 96 cornets de chanvre indien saisis

Le Commissariat d’arrondissement de Mbao a procédé à l’interpellation de deux individus, 96 cornets de chanvre indien ont été saisis. Les deux mis en cause sont poursuivis pour « offre et cession de chanvre indien. » Les faits se sont déroulés la nuit du mardi 6 mai 2025, à la suite d’une opération ciblée menée à Keur Mbaye Fall, Mbao.



Selon un communiqué de la police nationale parvenu à PressAfrik, « ces interpellations font suite à une information anonyme faisant état d’un réseau de trafic intense de chanvre indien à Keur Mbaye Fall, à la rue 10 ». Les éléments de la police, déployés sur les lieux vers 2 heures du matin, ont d’abord interpellé un premier suspect en possession d’un petit sac de riz multicolore contenant 80 cornets de chanvre indien.



La fouille menée à son domicile a permis de découvrir « deux (02) paires de ciseaux qui servent à couper les papiers de conditionnement du chanvre indien », précise le document. La même opération de sécurisation a ensuite permis « l’interpellation d’un autre individu en possession de 16 cornets de chanvre indien et d’une somme de 2 000 F CFA comme produit de vente ».



Toujours selon la note « après en avoir informé le Parquet, les deux (02) individus ont été placés en position de garde à vue pour offre et cession de chanvre indien. » Les 96 cornets de chanvre indien saisis ont été scellés pour les besoins de l’enquête.