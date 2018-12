Mbao: face à l'insécurité grandissante, les populations réclament un poste de Police

Face à l'insécurité qui grandit dans le quartier, les habitants de "Dal Diam" n'ont vu autre chose que la construction d'un poste de police dans leur zone où l'éclairage publique est rare et constitue un facteur qui favorise ces agressions.



"Nous sommes vraiment inquiets. Ce qui se passe ici est grave. Les agresseurs n'ont même plus peur de faire leur sale besogne la jour. Quand je partais à l'école l'autre jours, des gars m'ont croisé et ont pris mon téléphone par force", relate Khadija Sall, sur Libération.



Cette insécurité commence à prendre des proportions inquiétantes, pousses les populations à plaider pour la construction d'un poste de police. "Nous réclamons un poste de police pour au moins dissuader les malfaiteurs, c'est la meilleure façon de lutter contre l'insécurité grandissante dans la commune" estime Arfang Diop, jeune du quartier.