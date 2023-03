Mbappé : « si je liais mon avenir à la Ligue des champions, je serais parti très loin »

C'est une phrase qui risque de faire beaucoup parler. Et son auteur n'a peut-être pas mesuré la portée de ses mots, évidemment teintés d'humour. De passage en conférence de presse ce samedi, après être devenu seul meilleur buteur de l'histoire du PSG en marquant contre Nantes (son 201e but), Kylian Mbappé a répondu à la question "liez-vous votre avenir au match de mercredi face au Bayern en Ligue des champions?".



"Si ce match aura une incidence sur mon avenir? Je ne pense pas. Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, et je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin! (rires). Je suis ici, je suis très content et pour l'instant, je ne pense à rien d'autre que de faire les beaux jours du PSG", a lâché l'attaquant à quatre jours du huitième de finale retour de la Ligue des champions.



Ses propos sont rapportés par RMC Sport.