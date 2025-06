Mbour : Deux ressortissants étrangers arrêtés pour escroquerie de plus 11 millions de FCFA

La Division Spéciale de Cybercriminalité (DSC) a mis fin aux agissements d’un réseau d’escroquerie opérant depuis la ville de Mbour. Le mercredi 28 mai 2025, deux individus de nationalité étrangère ont été interpellés pour des faits présumés d’escroquerie et d’association de malfaiteurs. Les pertes déclarées varient de 157 000 FCFA à 11 millions FCFA, selon les victimes.



Ces arrestations font suite à plusieurs plaintes de victimes, flouées par un stratagème bien rodé, a appris PressAfrik. Les malfaiteurs se présentaient comme des responsables de complexes hôteliers de renom. Par appels téléphoniques, ils proposaient à leurs cibles de prétendus partenariats commerciaux, portant sur l’approvisionnement d’épices biologiques. Pour justifier leur démarche, ils avançaient que leur fournisseur habituel était tombé gravement malade, et qu’un remplacement en urgence s’imposait.



Séduites par cette offre jugée lucrative et crédible, plusieurs personnes sont tombées dans le piège. Les deux suspects ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et mesurer l’ampleur exacte du réseau.