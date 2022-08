Mbour: plus d'une centaine de candidats à l'immigration irrégulière arrêtées à Nianing

Une tentative d’immigration irrégulière a été déjouée ce week-end par les éléments de la brigade de gendarmerie de Nianing, à 8 km de Mbour.

Plus d'une centaine de candidats parmi eux des Sénégalais, Gambiens et Guinées, ont été arrêtées et se trouvent en position de grade à vue dans les locaux de la brigade, a-t-on appris.



Ces voyageurs clandestins voulaient se rendre en Espagne.