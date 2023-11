Mbour: un pêcheur arrêté pour escroquerie à l’émigration irrégulière

Le pêcheur Malick Ngom résidant à Mbour, s’est reconverti dans le business de l'émigration illégale. D’après L’Observateur, il a organisé un voyage vers l'Espagne, en encaissant 5 millions de Fcfa de ses clients pour ensuite disparaître.



À en croire le journal, le mis en cause avait orchestré promettant un départ pour l'Espagne à Cheikh Omar Sylla et ses frères, résidant à Kaolack. Pour réunir la somme nécessaire, les candidats ont vendu leurs biens, totalisant ainsi les 5 millions Fcfa demandés par le sieur Ngom. Cependant, à la veille du départ fixé au 27 octobre, celui-ci est devenu soudainement introuvable après avoir empoché l'argent.



Une intervention de la police et des témoignages accablants, dont celui de son épouse a révélé sa localisation à Karang. Retrouvé, il a refusé de rembourser la somme encaissée, prétextant un manque de clients.



Devant le tribunal de grande Instance de Mbour, Malick Ngom a tenté de renverser la situation en accusant Ndiaga Dione, son ami, d'avoir encaissé l'argent des beaux-frères de ce dernier. Toutefois, ces déclarations ont été contredites.



L’avocat des victimes a réclamé la somme de 6 millions de Fcfa de dommages et intérêts. Le procureur de la République, quant à lui, a demandé la relaxe de Ndiaga Dione et a requis trois (3) ans de prison ferme pour Malick Ngom. Le verdict est attendu le 28 novembre prochain.