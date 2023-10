Me ​Juan Branco persiste: « sans Pastef ni Ousmane Sonko, il n’y aura pas d’élections »

L’avocat français de Ousmane Sonko, Juan Branco a affirmé mercredi dans le journal Libération que «sans Pastef ni Ousmane Sonko, il n’y aura pas d’élections ». « Nous venons d’engager des recours devant la Cour suprême et les tribunaux compétents qui seront audienciés à brefs délais », a souligné Branco.



L’avocat réclame ainsi la réinscription de O. Sonko sur les listes électorales, la transmission des formulaires de parrainages et l’annulation de la dissolution du PAstef.



A six mois des élections présidentielles, « Macky Sall et son successeur désigné se sont ligués pour ensemble dissoudre le principal parti d’opposition », a alerté Branco. Qui réaffirme que les avocats de l’opposant et du Pastef sont interdits par leur bâtonnier, d’expression, mais qu’il se battront devant des tribunaux.