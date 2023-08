Me Branco décrit l’enfer de Rebeuss: « j’ai dormi aux côtés de personnes torturées et entassées par centaines »

Me Juan Branco a été interpellé sur son bref séjour carcéral à la prison de Rebeuss. L’avocat de Ousmane Sonko a décrit l’enfer dans lequel vivent les centaines de détenus avec qui il a passé la nuit de dimanche à lundi.



« À Rebeuss, j’ai dormi au milieu de personnes torturées qui portaient les traces de blessures par balle. Elles étaient entassées par centaines incapables de se déplacer et obligées de faire leurs besoins sur place. Ils ont commis l’erreur de me faire voir ça », a-t-il déclaré en conférence de presse ce mardi.