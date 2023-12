Me Clédor Ciré Ly appellent les guides religieux à s’exprimer: « ils ne peuvent plus continuer à se taire sur ces violations »

De retour de la Direction générale des élections où il a passé un après-midi très mouvementé avec les Forces de défenses et de sécurité, Me Clédor Ciré Ly a tenu une conférence de presse à son cabinet qui se situe à quelques encablures des bureaux de Thiendella Fall.



Il a déploré avec véhémence le sort que les autorités de la DGE leur ont réservé ce mardi. Après avoir raconté les péripéties avec les éléments de la police qui l’ont suivi dans tous ses déplacements de la journée, il a appelé la communauté internationale à réagir à ce qu’il appelle une violation de l’Etat de droit au Sénégal par l’administration qui refuse d’appliquer des décisions de justice, de réintégrer Ousmane Sonko sur les listes électorales et de lui donner ses fiches de parrainages. Ce alors que le tribunal d’instance hors classe de Dakar ait donné une ordonnance exécutoire en ce sens le 14 décembre.



Me Clédor Ciré Ly ne s’est pas arrêté là. Il a demandé aux guides religieux sénégalais d’intervenir.



« En dehors de la Communauté internationale, ceux qu’on peut appeler Grands électeurs, je veux nommer les guides religieux, doivent prendre la parole et s’exprimer. Ils ne peuvent pas continuer à se taire sur ces violations qui se passent. Ils ne peuvent pas laisser les talibés à eux-mêmes », a-t-il affirmé.