Me Clédor Ciré Ly apporte un démenti: « mon client n’a pas arrêté la grève de la faim »

Mon client ousmane Sonko n’a pas arrêté la grève de la faim. L’information contraire est mensongère. Il est plus que déterminé à poursuivre cette épreuve malgré la détérioration continue de son état de santé.



La déshydratation à provoqué un début d’insuffisance rénale et d’hypoglycémie due par sa Diéte prolongée.



Il persiste cependant à demander que tous les détenus sympathisants ou patriotes qui sont en grève de la faim arrêtent.



Enfin, Pape ALé Niang remercie tous ceux qui se sont inquiétés et mobilisés pour sa libération qu’il a obtenu ce matin.



Son état de santé qui était en phase d’atteindre un point irréversible dans la dégradation de son organisme, l’oblige à rester à l’hôpital pour se soigner.



Par Maitre cire Clédor Ly, Avocat.