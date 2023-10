Me Clédor Ciré Ly après le rejet de leur Référé Liberté: « il n’y a pas de voie de recours, l’Etat du Sénégal a rompu les amarres avec la démocratie »

C’est un Me Clédor Ciré Ly dépité mais « pas surpris » qui s’est adressé aux journalistes ce vendredi soir, après le rejet par le président de la Chambre administrative de la Cour suprême du Référé Liberté introduit par Ousmane Sonko. L’avocat est revenu sur le réquisitoire de la Procureur générale, Madame Marie Gueye Diop qui, selon lui, a demandé au président de la Cour d’ordonner à la DGE de remettre les fiches de parrainages à Ousmane Sonko. Avant de dire toute sa déception quant au verdict du juge.

Me Clédor Ciré Ly affirme qu’il n’y a pas de voie de recours et que l’Etat du Sénégal a rompu les amarres avec la démocratie. Regardez !