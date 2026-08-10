Me Kabou fustige ​Mary Teuw Niane: il pense que le «Programme de l’Etat se résume à dire des conneries» sur Sonko

Au Sénégal, la tension politique monte au sein du pouvoir. Hier, dimanche, le directeur de cabinet du Président Diomaye, Mary Teuw Niane, a traité Ousmane Sonko "d’imposteur", sans le citer nommément. Des propos qui ont aussitôt provoqué une levée de boucliers au sein de la classe politique et sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, ce lundi matin, Me Patrice Kabou, avocat, est monté au créneau pour dénoncer le climat délétère qui règne actuellement.



Dans une déclaration sur sa page Facebook, l’avocat semble parler au nom d’une partie de la diaspora. "Quand on est de la diaspora, on se mobilise, on vote en pensant : que le pays va changer, que le régime sur place prendra le relais de nos efforts pour atténuer la souffrance des nôtres restés au pays, à la réalisation des promesses faites". Un espoir, selon lui, aujourd’hui déçu. "A la place de tout ça, on a des sorties jugées 'fracassantes' par la presse, un tel qui 'dezingue' un autre, des piques et des répliques qui coiffent l’idiotie".



Me Kabou vise directement les plus hautes sphères de l’Etat. "Un directeur de cabinet, un conseiller du Président qui pensent que le Programme de l’Etat se résume à dire des conneries sur le Président de l’Assemblée Nationale". Il s’indigne : "Et dans tout ça, on est content et on pense que le pays est dans la bonne voie !".



Enfin, l’homme de droit a conclu avec amertume : "A un moment, je me demande qui est le plus lucide entre celles/ceux qui dirigent ce pays. On est tombé bien bas car cette compétition consistant à s’adjuger le trophée du plus arrogant, du plus incohérent et du plus versatile, vous la ferez entre vous. Les sénégalais ont d'autres priorités et surtout des urgences urgentes".