Me Said Larifou sur Sud FM: « Ousmane Sonko n’est pas très attaché au pouvoir »

Le Comorien, Said Larifou, qui est venu au Sénégal depuis mercredi pour prendre part à l’audience au tribunal d’instance de Ziguinchor, pour la réintégration du leader de Pastef sur les listes électorales, était ce dimanche sur le plateau de l’émission « Objection » de la Sud FM.



Membre du pool d’avocats du maire de Ziguinchor, Me Larifou, qui s’est entretenu plusieurs fois avec son client, affirme que ce dernier n’est pas intéressé par le pouvoir.

« Ousmane Sonko, c’est quelqu’un avec qui j’ai beaucoup partagé, échangé. Il se peut que les populations se trompent sur les hommes politiques, mais moi je peux me permettre. Ousmane Sonko, ce n’est pas quelqu’un de très attaché au pouvoir. Il n’est pas très attaché au bien matériel. C’est quelqu’un qui porte un idéal. Qui pense qu’il est possible pour l’Afrique de se prendre en charge sans être en conflit avec qui que ce soit », a-t-il déclaré au journaliste Baye Omar Gueye.



Me Larifou a également dénoncé la procédure de récusation du juge Sabassy Faye, enclenchée jeudi par l’Agent judiciaire de l’Etat. Selon lui, la forme était pour le moins absurde puisqu’on était devant un tribunal d’Instance avec un juge unique connu de tous depuis longtemps.