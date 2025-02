Médias conformes au code de la presse : PressAfrik parmi les 258 reconnus par l’Etat

Dans le but d’encadrer et de dynamiser le secteur médiatique Sénégalais, le ministère de la Communication des Télécommunications et du Numérique a publié ce jeudi 6 février 2025 la liste des médias conformes au code de la presse et au code du travail. Ce cadre règlementaire rigoureux vise à garantir la transparence et la responsabilité dans les pratiques médiatiques imposées aux entreprises de presse.



A cet effet, sur 630 médias déclarés, 258 sont conformes et 381 non conformes. Ce qui fait à peu près 40,5% de médias conformes. Avec 26 télévisions parmi lesquelles il y a des télévisions professionnelles, la télévision nationale, les télévisions privées, 2 télés ne sont toujours pas conformes, 45 radios privées, commerciales ne sont pas conformes, 30 radios commerciales ont été reconnues et 102 radios communautaires, 28 médias de la presse écrite, 48 médias en ligne et 22 WebTV.

Cette liste publiée ce jeudi fait suite à la publication de la liste provisoire des media reconnus en décembre dernier. Pour rappel dans ladite liste, 112 médias était reconnus comme répondant aux exigences du code de la presse.



Face à la presse ce jour, le directeur de la communication, Habibou Dia, a révélé que 259 nouvelles déclarations avaient été effectuées dans les 72 heures après la sortie de la liste provisoire, offerte par le ministère pour leur enrôlement. Parmi ces derniers, il y a 7 tv, Sen tv, Senego, Le quotidien…

Par ailleurs, Habibou Dia est revenu sur les critères à remplir pour être sélectionné. « Les critères, comme je l'ai dit, 7 ans d'expérience pour le rédacteur en chef et de 10 ans d'expérience pour le directeur de publication.



Pour être dans l'objet visuel, il faut obtenir l'autorisation, avoir un premier avis de transport, saisir l'ARTP ou le CNRA, signature de cahier de charge ou fréquence à l'époque de la TNT pour les radios. Ensuite, l'autorisation définitive est accomplie. Et dans ces dispositions-là, avoir un impuls de la recherche des biens, etc.

Pour la presse écrite, c'est un régime d'enregistrement. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autorisation préalable, mais vous venez vous enregistrer. Et quand vous venez vous enregistrer, vous devez vous conformer aux dispositions en vigueur au-delà des expériences de septembre, de faire vos déclarations de parutions d'avoir un numéro ISSN aux archives nationales et de vous conformer aux dépôts légaux. Et cela est très important. Parce que l'exigence du dépôt légal, c'est l'imprimer.



Nous avons ensuite les médias en ligne, les entreprises de presse en ligne, déclarations, le régime de la déclaration. Et en plus des critères applicables sur les expériences, les entreprises de presse en ligne ont l'obligation substantielle à la Constitution d'employer à minimum trois journalistes. Il ne s'agit pas ici d'un critère vérifiable a posteriori pour bénéficier des avantages, ce qui est le cas des télés et de la presse écrite. Mais pour la presse en ligne, effectivement, pour garantir que ça ne soit pas des entreprises fantaisistes, il est obligatoire à la création d'avoir trois journalistes au minimum à titre régulier.



Et enfin, les radios communautaires il faut l'autorisation préalable de prime abord, en amont, cahier des charges, autorisation finale », a indiqué le directeur de communication.