Meilleur buteur sénégalais en Europe : Mbaye Diagne toujours ignoré en club

Auteur d’une saison exceptionnelle en Turquie avec des 21 réalisations en championnat, Mbaye Diagne peine à convaincre Aliou Cissé, qui l’a encore oublié pour la fenêtre international de ce mois de juin.



«Ce n'est pas une affaire de copains. Tu as 5 mois pour la Coupe du Monde». Ce sont les mots qu'Aliou Cissé avait adressé à Mbaye Diagne en juin 2022. L'avant-centre de 31 ans avait bien reçu le message du sélectionneur national, puisqu'il s'est engagé avec Karagümrük en juillet dernier et a inscrit sept buts en 14 rencontres avant la Coupe du monde. Malheureusement, l'ancien pensionnaire du Club Bruges (Belgique) a été zappé par l'homme aux dreadlocks pour le Mondial qatari.









Redoutable buteur, Diagne n'a pas levé le pied lors de la reprise du championnat turc. En effet, l'enfant des HLM de Dakar a soigné ses statistiques en multipliant les buts.



Depuis janvier 2023, il s'est imposé comme l'un des joueurs les plus prolifiques de la Süper Lig avec 14 nouvelles réalisations, dont un doublé contre Kayserispor et un triplé face à Sivasspor.



Troisième meilleur artificier du championnat turc avec 21 pions plantés, Mbaye Diagne ne se contente pas seulement à marquer des buts.



Selon le quotidien sportif « Stades », il est l’un des meilleurs passeurs du club d’Istanbul avec six caviars distribués



Meilleur buteur sénégalais en Europe



Avec son total de buts, Diagne est assuré de terminer sur le fauteuil du classement des scoreurs sénégalais dans les différents championnats européens. Parce que, Habib Diallo, auteur d'une saison canon avec Strasbourg, a bouclé l'édition 2022-2023 (Ligue 1) avec 20 réalisations.



L'avant- centre de Karagümrük peut améliorer son bilan, cet après-midi contre son ancien club Kasimpasa, lors de l'ultime journée du championnat.



Malgré ses chiffres exceptionnels, Mbaye Diagne a été une nouvelle fois oublié par «El Tactico» contre le Bénin en 5e journée des éliminatoires de la CAN 2024 (17 juin) et face au Brésil en amical (20 juin). Diagne est absent de la sélection depuis le 30 mars 2021. C'était contre l'Eswatini lors des éliminatoires de la CAN-2022.