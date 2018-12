Menaces de mort contre un membre de la Com’ de TAS : « je te buterai si tu n’arrêtes pas t’es chroniques contre le Président »

La République des Valeurs porte à la connaissance de l’opinion les faits graves ci-après :

M. Mbaye Guèye, membre de l’équipe de communication de RV, auteur de plusieurs publications caustiques sur la situation politique nationale, a fait l’objet ce jour de menaces de mort à lui adressées directement. Un individu l’a appelé d’un numéro non masqué ce jeudi 13 décembre 2018 à 10h 42. Après avoir précisé à M. Mbaye Guèye connaître ses fréquentations et lieux de résidence ou d’emploi, l’individu lui a brutalement signifié : « je te buterai si tu n’arrêtes pas tes tribunes contre le Président dans la Presse ».



Naturellement, plainte a été déposée auprès du Commissariat de Police de Dieuppeul.



La République des Valeurs espère, sans trop y croire, que le nécessaire sera fait pour mettre cet individu hors d’état de nuire. M Mbaye Guèye, tout comme les militants de La République des Valeurs, trouve dans cet incident une source de motivation pour porter plus haut le flambeau de la lutte pour un Sénégal refondé.



Pour la République des Valeurs



Le Président Thierno Alassane SALL