Mercato: « Je veux jouer en Espagne », lance Haaland qui enflamme les médias

Dortmund lui a demandé de trancher clairement en février. Mais Erling Haaland a peut-être déjà fait son choix. "Je jouerai ici, en Espagne", aurait lâché l'attaquant norvégien à des fans selon As, lors de ses vacances à Marbella. Un lieu qu'il connaît bien, où son père a notamment investi dans l'immobilier et où le joueur à ses habitudes durant ses phases de repos.



Le Real et le Barça en pole ?

Une petite phrase rapportée qui enflamme déjà l'Espagne... qui n'avait même pas besoin de ça depuis que, depuis plusieurs jours voire semaines, la presse place le Real Madrid et le FC Barcelone comme favoris dans la course à la signature du serial buteur du Borussia. Un duel auquel s'ajoutent évidemment d'autres prétendants comme Manchester City, United ou encore le PSG. Même si, pour l'heure, les cadors de Liga semblent être les mieux placés, notamment les Merengue... compte tenu des finances barcelonaises en berne.